Süper Lig 'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında konuştu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle;

Sayın başkanımız Ali Koç'un doğum günü. İyi futbol oynayıp, 3 puanlı alıp, ona armağan istiyorduk. Başkanımıza sözümüzü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim. Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Tüm planlarımız işledi. İki takım adına da bahar temposunda bir maç oldu, daha iyi olabilirdi. Hava sıcaklığının artması takımı etkiledi. Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz. Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun. Sezon sonunda kalır mıyım gider miyim bilmiyorum. İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Her seferinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Tekrardan sormaya gerek yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım. Artık sormayın.