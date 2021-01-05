İsmail Kartal: Yan hakeme 'Bu ağır oldu, yazıklar olsun' dedim

İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Bizim bir sistemimiz var. Sezon başından bu yana taktik disiplin açısından ligin 5-6 takımından biri olsak da sıralamada istediğimiz yerde değildik. Bugünkü maçta da maçı zor tamamladık eksiklerden ötürü... Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.

Kırmızı karta gelince... Ben hayatımda ilk defam antrenör olarak kırmızı kart gördüm. Yan hakeme sadece "Oyuncularımızı baskı altına alıyorsunuz. Aut atışını kullanırken bile acele ettirmek istiyorsunuz. Penaltıda ihlal diyorsunuz. Bu ağır oldu. Yazıklar olsun" dedim. Bu mudur kırmızı kartın sebebi. Ben hayatımda kimeseye küfür etmedim, kendime de ettirmedim.





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