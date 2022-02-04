İsmail Kartal transfer döneminde sessiz kaldı

Takımın başında ikinci dönemini geçiren İsmail Kartal’ın teknik direktörlük dönemlerinde Fenerbahçe ’de resmi bir transfer henüz olmadı. 2014-15 sezonundaki tek transfer olan Diego Ribas, o dönem Ersun Yanal ayrılmadan önce gelmişti. Daha sonra da Kartal sezonu transfersiz kapatmıştı. Bu sezon ara transfer dönemine denk gelen deneyimli hoca henüz yeni bir oyuncu getirtemedi. Sadece sezon başında kiralık giden Ozan Tufan, Watford’dan geri döndü.

Gözler 8 Şubat’ta

Devre arası transfer dönemini şu ana kadar sessiz geçiren Fenerbahçe, rakiplerinin de gerisinde kaldı. Beşiktaş , Gedson sürpriziyle dikkat çekerken Galatasaray , camianın sevilen yıldızı Bafetimbi Gomis’i getirdi, Pulgar ve Pena’yı kadroya kattı. Trabzonspor ise Visca, Puchacz, Kouassi, Taha Altıkardeş, Enis Destan, Yusuf Erdoğan gibi flaş isimleri transfer etti.