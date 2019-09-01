İsmail Kartal: Topu verdik kazandık

Gençlerbirliği ve Sivas engellerini geçen Çaykur Rizespor, Beşiktaş’a da kaybetmedi. Mavi-Yeşiller, İstanbul’dan 1 puanla döndü. Karadeniz ekibinin teknik direktörü İsmail Kartal da maçın ardından oldukça mutluydu. Oyuncularına teşekkür eden Kartal, “17 arkadaşımız aramızdan ayrıldı. 13 oyuncu geldi. Çalışmayı seven bir oyuncu grubum var ve oynatmak istediğim oyunu uyguluyorlar” dedi. Alınan bir puanın şifresini de veren başarılı hoca, “Beşiktaş topa sahip olmayı seven bir takım. Biz zaten burada topu alıp Beşiktaş’a karşı oynayamayız. Topu onlara verip, doğru savunma ve hücumlarla oynamayı düşündük. Bunda da başarılı olduk. Burada Beşiktaş’a karşı en fazla 3 tane pozisyona girersiniz zaten” ifadelerini kullandı.