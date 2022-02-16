İsmail Kartal: Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe 'nin UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la karşılaşacağı mücadele öncesinde Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"3-4 günde bir maç yapıyoruz, bahanelere sığınmayacağız"

3-4 günde bir maç oynuyoruz. Kendi tarafımızdan sakat ve hasta oyuncularımız var. Ancak bu bahanelere sığınmadım. Sığınmayacağım. Elimizde ne kadar sağlıklı oyuncu varsa, bu oyuncularla Slavia Prag maçına çıkacağız.

Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu akşam sadece statik bir idman yapacağız. Duran top organizasyonlarımız olacak. Biz rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Hatta son kupa maçlarını yardımcılarımdan biri canlı izledi. Bugüne kadar oynadıkları maçların analizlerini yaptıktan sonra ne yapmak istediklerini çok net biliyoruz.









"Rakibimizi iyi analiz ettik"

Bu takımın 4 yıldır aynı teknik direktörle çalışıyor. Baktığımız zaman liglerinin lideri ve sağ bek pozisyonlarında belirsizlik var. Kendi liglerinde %61 topa sahip olan ve sert bir takım. Kendilerine göre 2-3 eksikleri var. Önemli bir oyuncularını Çin'e verdiler. Kimle oynayacağımızı neyle karşılaşacağımızı biliyoruz.

"Taraftarın önünde kazanmak istiyoruz"

Kendi evimizde taraftarımızın da vereceği destekle en iyi şekilde bu maça oyuncularımızla hazırlandık. Evimizde iyi bir sonuç alarak bir sonraki maç için avantaj sağlamak ve deplasmana rahat bir sonuçla gitmek istiyoruz...

Mesut Özil açıklaması

Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan birisidir. Dünya markasıdır ama 30 gün aradan sonra dün ilk kez bizimle birlikte idmana çıktı. Sağlıklı olduğu sürece oynayabileceği süre içerisinde kendisine şans vermeyi düşünüyoruz.

"En iyi 11'le sahaya çıkacağız"

Nasıl Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biriyse Arda Güler de bizim en değerli oyuncularımızdan biridir. En iyi 11 ile sahaya çıkarak taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuç almak istiyoruz.



