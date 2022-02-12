İsmail Kartal: Sadece skor anlamında galip gelemiyoruz

Süper Lig 'in 25. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.





Olumlu giden şeylere rağmen sonuç anlamında istediklerini alamadıklarını belirten Kartal, "Oynadığımız bütün maçlara baktığımız zaman gerçekten iyi mücadele eden, iyi futbol oynamaya çalışan bir takım görüntüsündeyiz. Eksiklerimiz yok mu? Var. Oyun anlamında da var oyuncu anlamında da var. Bir türlü bir araya gelemiyoruz. Hiçbir zaman bu bahanelerin içerisine girmeden elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirip, maç maç düşünüp, kazanmak için, iyi futbol oynamak ve Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele içerisinde oynamaya çıkıyoruz. Buraya da kazanmaya geldik. Güzel bir ortam, güzel bir hava var. Oyuncularıma güveniyorum, onlara inanıyorum. Taktik antrenmanlarla neler yapmamız gerektiğini, nerelerde bazı eksiklerimiz olduğunu çalışıyoruz, konuşuyoruz. Sadece biz, skor anlamında galip gelemiyoruz. Birkaç galibiyet üst üste alırsak takımımın ve oyuncularımın özgüvenini daha da fazla kazanacaklarını, daha moralli mücadele edebileceğimizi ve sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.