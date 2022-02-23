Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden oldukça uzak kalan Fenerbahçe , ara transferi suskun geçirdi. Kış döneminde beklenen takviyeleri göstermeyen Sarı-Lacivertliler, yeni sezon ile birlikte takımdaki eksikleri kapatıp, daha güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

Yeni Ortega!

A Spor'un haberine göre, gelecek sezon ile birlikte takımdaki sol bek sorununu çözmek isteyen Ali Koç yönetimi, Arjantin'in Velez Sarsfield takımından Francisco Ortega için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki sol beke teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kartal'dan onay çıktı

Haberde, Arjantin Ligi'nde çizdiği grafiğin iyi olduğu kaydedilen Francisco Ortega'yı izleyen komitenin, oyuncuyu beğendiği ve teknik direktör İsmail Kartal'a sunulduğu yer aldı. Kartal'dan ise oyuncunun alınması için onay çıktığı belirtildi.

Francisco Ortega kimdir?

19 Mart 1999 doğumlu Francisco Ortega, futbola ülkesi Arjantin'in Velez Sarsfield Altyapısı'nda başladı. Bu takımın alt yaş kategorilerinde başarılı performans sergileyen genç sol bek, Ocak 2018'de A Takıma yükselmeyi başardı. Kariyeri boyunca toplam 81 resmi maça çıkan Ortega, 1 gol, 9 asist kaydetti.

Hızı ve teknik kapasitesi ile ön plana çıkan futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2024'ün Aralık ayına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 4.2 milyon Euro olduğu belirtildi.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Velez Sarsfield ile 3 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki Francisco Ortega, skora herhangi bir etkide bulunamadı.