Fenerbahçe , yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı. Sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte, İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan İsmail Kartal, "Ahmet Çalık kardeşimin mekanı cennet olsun. Konyaspor 'a ben transfer etmiştim. Çok iyi bir insandı. Altyapıdan gelen çocuklara çok sahip çıkıyordu. Krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Mükemmel bir insandı." sözlerini söyledi.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Maça iyi başladık, 25-30 dakika iyi gittik. Antalyaspor sonrasında maça ortak oldu. 2. yarıya iyi başlayamadık. Yapılan hamleyle gol geldi. 3 puan alıp evimize gitmek istiyorduk, olmadı." dedi.

"Hücumsal anlamda iyi değildik"

Hücumsal anlamda iyi olmadıklarını belirten İsmail Kartal, "Hücumsal anlamda iyi değildik. Üretkenliği sağlayamadık. Hoşuma giden taraf, taktik disiplin olarak iyiydik. Savunmada çok disiplinliydik. "Güzel olan taraf taktik disiplin olarak oyundan hiç açılmadık. Bu da benim açımdan sevindirici bir durum ama tam istediklerimizi sahada yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.

"3 günde bir maç oynuyoruz"

3 günde bir maça çıktıklarını da belirten tecrübeli teknik adam, "Biz Fenerbahçe'yiz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Zamanla yarışıyoruz şu anda. Zamanımız yok. 3 günde bir maç oynuyoruz. En hızlı şekilde aramıza dönmelerini ve birlikte daha güçlü şekilde mücadele etmek isteyeceğiz. Taktik disiplini geliştireceğiz. Takım da oyun da gelişecek. Bunun da aramıza katılacak oyuncularımızla birlikte olacağına ben yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Berke açıklaması

Karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Berke Özer'in durumu hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Berke'nin belinde problem var, şu anda net bir şey konuşamadık doktorla." ifadelerini kullandı.



