İsmail Kartal 'Hep zorları başardık yine başaracağız''

İstanbul DHA - Çalıştırdığı takımlarda başarılı ve istikrarlı bir görüntü çizen İsmail Kartal, başına geçtiği Çaykur Rizespor'da da bu başarısını sürdürmek istiyor.

İsmail Kartal, Ligde hep zoru başardıklarını ve yine başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Genel Yayın Yönetmenliğini Selahattin Ekrekli'nin yaptığı, Erbil Altanlar,Burhan Çalışkan,Can Budak,Selim Demirer ve Gürsoy Olca'nın röportajlarıyla; Özcan Oal,Aybars Hünalp,Koray Palaz, Bülent Tuncay,Haluk Ayyıldız ve Haluk Kaplan'ın yazılarıyla katkıda bulunduğu Sporlig dergisi, digital ortamda da yayın hayatına başladı. E-dergi olarak okurlarla buluşan Sporlig'in son sayısında yer alan röportajlardan biri olan İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

ANKARAGÜCÜ'NDE SÖZLER TUTULMADI

"Biz Ankaragücü'nde başarılıydık. Futbolcuların ekonomik anlamda alacakları,hakedişleri ödenmediği için takımda düşüş başladı.Düşüş başlayınca biz de başkanla bu işe bir çare bulunması gerektiğini konuştuk. Çare bulunmayacaksa bende antrenörlük yapmayacağımı söyledim. Herkes benim nasıl bir insan olduğumu biliyor. Zamanla düzeleceğini bekledim ancak bir düzelme olmadığı için hem kendime, hem kulübe, hem de oyunculara zarar vermeme adına ayrılmaya karar verdim.Daha sonra 5-6 ay dinlendim. Bu süre zarfında 1-2 kulüpten ciddi teklifler aldım. Ama beni en içten , en çok isteyen kulüplerden birisi Ç.Rizespor'du. Aslen Rizeliyim.Ben de Ç:Rizespor'u tercih ettim.Bu arada sayın Başkan ve Yöneticilerine de teşekkür ederim.

HEDEFİM BAŞARILI HİZMETLER YAPMAK

İnşallah bu sezon Çaykur Rizespor'da çok daha başarılı, orta ve uzun vadeli çalışma ortamı ile birlikte başarılar elde ederek yoluma devam ederim.Türk futboluna, Karadeniz'e, Rize halkına, taraftarına ve camiasına başarı hizmetler yapmak istiyorum.

BİZ HEP ZORLARI BAŞARDIK YİNE BAŞARACAĞIZ.

Geçen seneden 12 oyuncu gitti.Yeniden yapılanma içerisindeyiz.Giden oyuncuların yerini doldurmaya ve yeniden bi takım kurmaya çalışıyoruz. İşimiz zor, kolay değil. Biz bu güne kadar hep zorları başardık. Ç: Rizespor'da giden arkadaşların yerine gelenlerle güzel işler yapıp başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Ligde gücünü ve varlığını rakiplerine hissettiren önemli ve güçlü bir takım olarak mücadele edip , iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Ç:Rizespor'un ligde bir daha kötü durumlara düşememesi adına taraftarı,yönetimi,camiası,futbol takımı ile çok daha başarılı ,öz güvenli bir şekilde yolumuza devam etmek amacındayız.

BÜYÜK BEKLENTİDE BULUNMAK HAYALCİLİK OLUR.

Yeni kurulan bir takımız. Hayalci olmamak lazım. Amacımız ligde başarılı olmak. 12 oyuncu gitti.Yeni oyuncular geldi. Bunların bir uyum süreci var. Zaman alacak şeyler. Başarılı olabilmek için ortaya uzun vadeli planlamalar yapmak lazım. Hemen 15 yeni oyuncu aldık, şampiyon olacağız ya da ilk üçe gireceğiz diye bir beklenti olamaz. Futbolda böyle bir şey yok.

Genelde iyi başlıyorsunuz ancak sonu gelmiyor. Sivasspor maceranızı biliyoruz

Biz kendimize ekibimize güveniyoruz. İyi çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ama bu hemen biz ''ilk üçe, ilk beşe girmeliyiz ''gibi bir beklentinin olmaması lazım.

Başarıda ekonomi, zaman, futbolcuların birbirine olan uyumu, benim sistemime uymaları, şehre alışmaları söz konusu.Bugünden yarına böyle bir öngörüyü hiç bir teknik adam veremez. 10 tane oyuncu aldım. Şampiyon olacağız demek hayalcilik olur.

VEDAT, RİZESPOR İÇİN BİR KAYIP

Vedat Muriç Rizespor için önemli bir oyuncu idi.İkinci yarı çok iyi transferler yapıldı ve onlarla beraber iyi bir ivme ve iyi bir çıkış yakaladı.Tabii ki Ç.Rizespor için bir kayıp. Onun yerini en iyi şekilde doldurmaya çalışıyoruz.İnşallah transfer ettiğimiz oyuncular onun yerini doldurur.'

VAR'' SİSTEMİNDE HAKEMLERİN UYUMU ÇOK ÖNEMLİ

'Var'' Sistemi olmalı ancak daha uyumlu bir şekilde çalışmalı ve daha objektif olmalılar. Daha hızlı karar vermeleri gerekir.Tartışmalı kararlar inşallah bu sezon ortadan kalkar. Var'ın başındakiler ile sahadaki hakemlerin uyumlu ve hızlı hareket etmeleri, ''Var'' hakemi ile sahadaki hakemlerin düşüncelerinin ayrı olmaması gerekiyor. Birlikte seyredip birlikte karar vermeleri önemli. Geçen sene birlikte seyredip ayrı ayrı kararlar verdikleri için çelişkiler meydana geldi. Bu sorunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu sorun ortadan kalkarsa ''Var'' sisteminin çok başarılı bir şekilde uygulanacağını ve çok faydalı olacağını düşünüyorum.

GENÇ OYUNCULARA YATIRIM YAPTIK

Fenerbahçe'den oyuncuları biz istedik. İleriye dönük yatırım için düşündüğümüz oyuncular. Oğuzkaan,Burak oynayabilecek kapasitede oyuncular. Mahsur şansını zorlayabilir. Kaleci Tarık var. Karabük'te iyi bir sezon geçirdi. Bunlar ileriye dönük iyi oyuncular. Biz Çaykur Rizespor'un geleceği için bu oyunculara yatırım yaptık.