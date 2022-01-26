İsmail Kartal, bugün başlayacak Antalya Kampı öncesi hem önemli açıklamalar yaptı hem de oyuncularına mesajlar gönderdi. Transfer çalışmalarına değinen başarılı hoca, “Yönetimle konuştum. Belirli kriterler var. FFP ve yabancı kuralı gibi konuları aşmak gerekiyor. Yönetim, transfer için büyük çaba harcıyor. Bazı önceliklerimiz var, gerekli bölgelere katkı yapacak oyuncuları almak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kamp, ilaç olacak’

Kartal, “Daha önce de söyledim, sakatlık, hastalık ve cezalar nedeniyle kadroda zaaflar yaşadık. Kamp öncesinde de Milli takıma giden (Valencia, Tisserand, Rossi, Kim) arkadaşlarımız var. Yine de Antalya’da çalışmak bize ilaç gibi gelecek. Eksik yönlerimizi gidermek için farklı çalışmalar yapacağız. Üstüne basa basa söylüyorum, burası Fenerbahçe . Çok çalışan, takıma faydalı olacağını hissettiren formayı söke söke alır” dedi.

‘Farklı bir Mesut’

Tecrübeli çalıştırıcı, kaptan Mesut Özil ile ilgili olarak, “Ondan sadece benim değil, tüm camianın beklentileri büyük. Başakşehir maçı ile birlikte çok faklı bir Mesut’un sahada olacağına inanıyorum. Şubat’ta bizi müthiş bir fikstür bekliyor ancak her şeyin istediğimiz gibi gelişeceğini düşünüyorum. 3 kulvarda birden sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun