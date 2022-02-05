İsmail Kartal, Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig 'in 24. haftasında konuk edecekleri Başakşehir maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Galibiyet alarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirten Kartal, Fenerbahçe'ye yakışır bir karakterle futbol oynayacaklarını vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

'Oyuncularımızdan olumlu geri bildirimler aldık'

''Antalya kampımız verimli geçti. Bütün takım orada yapmak istediklerimizle ilgili çok güzel 1 hafta geçirdik. Kampla ilgili oyuncularımızdan olumlu geri bildirimler aldık. Üstüne koyarak antrenmanda belirgin bir şekilde oyuncularım bunları gösteriyorlar.''

'Fenerbahçe'ye yakışır bir karakterle futbol oynayacağız'

''Bu ligde her maç zor. Artık kolay maç yok. Kazanmak istiyoruz. Onların da ortaya koyduğu bir irade var. İnşallah taraftarlarımızı 3 puanı alarak mutlu bir şekilde evlerine göndeririz. Biz bugün sahaya çıkan 11'le elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip Fenerbahçe'ye yakışır bir karakterle futbol oynayacağız.''







