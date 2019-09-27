İsmail Kartal: Farklı mağlup olmayı hak etmedik

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Turuncu lacivertli takım aldığı galibiyetle puanını 8’e çıkarırken, Çaykur Rizespor haftayı 8 puanla tamamladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçı farklı kaybetmeyi hak etmediklerini belirtti.

Hafta başından itibaren rakiplerinin gücünü ve özelliklerini oyuncularına anlattığını dile getiren Kartal, "Maç berabere giderken yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Bireysel hatalardan gol yiyip geriye düştük. 2-0’dan sonra oyuna bir karakter koyduk. Pozisyonlarımız da vardı ama olmadı. Rakibimiz yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Bugün farklı mağlup olmayı hak etmedik, rakibimizin yakaladığı her pozisyon gol oldu." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten dolayı rakiplerini tebrik eden İsmail Kartal, Mostapha El Kabir ve Umar Aminu’nun yokluğunu fazlasıyla hissettiklerini de sözlerine ekledi.