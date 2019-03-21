İsmail Kartal: 'Galatasaray yener' diyenler unutmasın!

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından ve eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, TGRT Haber’de Sabri Ugan’ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programına konuştu. Kartal, yaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için, “İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda, Galatasaray bu kez gelir yener diye. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir” dedi. “Galatasaray sahanın dışına çıktı!” diye ekledi.

İsmail Kartal’ın çarpıcı açıklamaları şöyle:

“İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda, Galatasaray bu kez gelir yener diye. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir. Beşiktaş maçında da öyleydi. 3-0’dan 3-3’e geldi. Maçı evde oğlum ve eşimle izliyorduk, onlar korktu. Ben 3-3 bitecek dedim, öyle bitti.”

“Biz Sigma Olomouc’tan 7 tane gol yemiştik, geldik buraya Ali Sami Yen’de Galatasaray’ı yendik. Golü Aykut (Kocaman) atmıştı. İnsanlar bunları unutmasın. Galatasaray bu kötü Fenerbahçe’yi yener diyenler, unutmasın”

"Başakşehir büyük ihtimalle şampiyon olacak"

“Galatasaray ilk yarı itibariyle sahanın dışına çıktı. Teknik heyeti ve yönetimiyle sahanın dışında farklı bir arayış içine girdiler. Kendilerine göre haklarını aramak olabilir. Bu durumdan dolayı makas açıldığı için bu (futbol) onları şampiyon yapmaya yeter mi bu tartışılır. Başakşehir bir sistem takımı, bu sezon büyük ihtimalle de şampiyon olacak”

Haberin fotoğrafları için tıklayın İşte yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak futbolcular