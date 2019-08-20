İsmail Kartal: 'Eksiklere rağmen iyi mücadele ettik'

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, eksikleri olmasına rağmen takımının iyi mücadele ettiğini dile getirdi. Kartal, “Zaten lig başında söylemiştik, herkes için zor. Herkesin kendisine göre eksikleri var. Bizim de eksiklerimiz vardı ama buna rağmen iyi mücadele ettik. Zaman zaman oyun içerisinde bazen topu rakibe versek de, oyun disiplininden kopmadık. Güzel bir başlangıç yaptık. 3 puan aldık ve aldığımız üç puanı da camiamıza armağan ettik” dedi.

Ligin 2. haftasında pazar günü oynayacakları Sivasspor karşılaşmasının önemli olduğunu ve sahadan iyi sonuç alarak ayrılmak istediklerini dile getiren Kartal, “Çok önemli bir Sivasspor maçımız var. Sivasspor şu anda lige en hazır takımlardan bir tanesi. Lige şampiyonluk iddiasıyla başlayan Beşiktaş’a karşı üç puanla sahadan ayrıldılar. Şimdi Sivasspor’u evimizde ağırlayacağız ardından da Beşiktaş ile deplasmanda maçımız var. Sivasspor maçında da elimizdeki oyuncuların istekli, coşkulu, arzulu olmasıyla beraber, kendi evimizde en iyi şekilde mücadelemizi verip maçtan iyi sonuçlarla ayrılmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini, eksikleri tamamlamak için araştırma yaptıklarını sözlerine ekleyen Kartal, “Ama önemli olan Rizespor’da kendi oyun sistemimize göre aldığımız oyuncuların başarılı olması. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç alternatifimiz var. Tabi bunların da ekonomik boyutları var. Hepsini masaya yatırdığınız zaman inşallah en kısa zamanda istediğim oyuncuları buraya transfer edebiliriz” şeklinde konuştu.

İHA