Süper Lig 'de 32. hafta maçında Ülker Stadı'nda derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesinde görüşlerini paylaştı.

Derbinin favorisinin olmadığını belirten İsmail Kartal, kendi futbollarını oynayacaklarını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam açıklamalarında ayrıca "Galatasaray, ezelden beri gelen rakibimiz, onlar bizsiz, biz onlarsız olamayız" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum çok çalışarak buralara geldik. Derbinin favorisi yoktur. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taraftarlarımıza sabırlı olmalarını söylüyorum. Disiplinli bir şekilde kazanmaya çıkacağız. Derbiler, iz bırakır. Biz de iyi bir iz bırakarak bu karşılaşmayı oynamak istiyoruz. Galatasaray, ezelden beri gelen rakibimiz, onlar bizsiz, biz onlarsız olamayız.



