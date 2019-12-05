İsmail Ertekin mücadeleden memnun

Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ilk maçında TFF 1.Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK'yı 3-2 yenmeyi başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin, seyir zevki yüksek güzel bir maç oynadıklarını belirtti.

Sahadan yenik ayrılmalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini anlatan Ertekin, "Bizim adımıza sevindirici bir tablo vardı. Sadece sonuç bizim adımızı kötüydü ama maç başından sonuna kadar oyuncularımız iyi mücadele etti. Kayserispor genç oyuncularla sahada yer aldı, onlar da iyi mücadele etti. Kazandıkları için onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



