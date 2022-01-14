Bursaspor ile yollarını ayıran ve ismi Galatasaray 'la anılan İsmail Çokçalış'ın yeni takımı belli oldu. 21 yaşındaki sağ bek, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız son olarak, Bursaspor forması giyen U21 Milli takımımızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" notuyla transfer açıklandı.

Güncel piyasa değeri 475 bin euro olan 1.75 boyundaki İsmail, hızı ve tekniği ile ön plana çıkıyor. Yaşadığı sakatlık öncesi 2021/21 sezonunda ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti.







