Bursaspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış, Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon sakatlık yaşadığı döneme kadar Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'in en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan genç oyuncu, Yeşil Beyazlı ekipte toplam 25 resmi maça çıktı. 2012'de Bursaspor'da futbol hayatına başlayan genç yetenek, Aralık 2021'de sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. İsmail Çokçalış'ın kim olduğu ve kariyeri de futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

İsmail Çokçalış kimdir, kaç yaşında? İsmail Çokçalış nereli?

İsmail Çokçalış, 21 Haziran 2000'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. 2012 yılında Vakıfköy'e giriş yapan ve Bursaspor formasıyla futbol hayatına başlayan İsmail, alt yaş gruplarında boy gösterdikten sonra 2018 yılında profesyonel oldu. 2019'da TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a kiralanan İsmail, 15 resmi maça çıktıktan sonra kulübüne geri döndü.

Geçtiğimiz sezon 11 maça çıkan sağ bek oyuncusu, geçen sezon ise dikkatleri üzerine çekti. Transfer yasağı bulunan Bursaspor'da forma şansı bulan ve sergilediği performansla alkış toplayan 20 yaşındaki oyuncu, 16 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Milli Takım formasını U16'da 4, U17'de 2, U18'de 1, U19'da 4, U20'de 1 kez giyen İsmail, şu sıralar U21 Takımımız'ın en önemli isimleri arasında yer alıyor. Asıl mevkiisi sağ bek olan İsmail, görev verilmesi halinde sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 475 bin euro olan 1.75 boyundaki İsmail, hızı ve tekniği ile ön plana çıkıyor. Yaşadığı sakatlık öncesi 2021/21 sezonunda ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti.

Bursaspor'un son dönemde parlayan genç yıldızları arasında yer alan İsmail Çokçalış, hızı ve tekniği ile ön plana çıkıyor

Geçen sezon Bursaspor'un Altay'ı konuk ettiği maçta ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış'ın Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig 'den de birçok takımın transfer listesinde yer aldığı gelen haberler arasında.