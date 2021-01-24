Bursaspor'un 20 yaşındaki sağ beki İsmail Çokçalış, Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alıyor. Bursaspor formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'in en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan ve 16 resmi maça çıkan İsmail'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2012'de Bursaspor'da futbol hayatına başlayan genç yetenek için 2 milyon euro bonservis talep edildiği gelen haberler arasında. İsmail Çokçalış'ın kim olduğu ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

İsmail Çokçalış kimdir, kaç yaşında? İsmail Çokçalış nereli?

İsmail Çokçalış, 21 Haziran 2000'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. 2012 yılında Vakıfköy'e giriş yapan ve Bursaspor formasıyla futbol hayatına başlayan İsmail, alt yaş gruplarında boy gösterdikten sonra 2018 yılında profesyonel oldu. 2019'da Misli.com 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a kiralanan İsmail, 15 resmi maça çıktıktan sonra kulübüne geri döndü. Geçtiğimiz sezon 11 maça çıkan sağ bek oyuncusu, bu sezon ise dikkatleri üzerine çekti. Transfer yasağı bulunan Bursaspor'da forma şansı bulan ve sergilediği performansla alkış toplayan 20 yaşındaki oyuncu, 16 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Milli Takım formasını U16'da 4, U17'de 2, U18'de 1, U19'da 4, U20'de 1 kez giyen İsmail, şu sıralar U21 Takımımız'ın en önemli isimleri arasında yer alıyor. Asıl mevkiisi sağ bek olan İsmail, görev verilmesi halinde sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Bursaspor'un bu sezon parlayan genç yıldızları arasında yer alan İsmail Çokçalış, performansı ile göz dolduruyor.

1.75 boyunda olan İsmail, hızı ve tekniği ile ön plana çıkıyor. Güncel piyasa değeri 475 bin euro olan sağ bekin Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.