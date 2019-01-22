İsmail Çipe: Taraftarımıza teşekkür ediyorum

Boluspor ile Galatasaray arasında geçen hafta oynanması gereken ve yoğun kar nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün karşı karşıya geldiler. Sarı Kırmızılı ekip Selçuk İnan'ın penaltıdan bulduğu golle rövanş öncesi avantajı kaptı.

Mücadelenin ardından İsmail Çipe önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Çipe şu ifadeleri kullandı:

“Maça iyi başladık, maçın başında Boluspor’un etkili atakları oldu ama iyi karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, onların desteği sayesinde biz bugün sahadan galibiyet ile ayrıldık. Onların desteği olmasa daha farklı bir skor ile ayrılabilirdik. Bizim kendi evimizdeymişiz gibi oynamamızı sağladılar. Tüm takım arkadaşlarıma ve bana bu şansı veren hocama teşekkür ediyorum. İstanbul’daki rövanş maçı için çok güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. İnşallah İstanbul’da daha güzel bir sonuç alarak sonraki tura yükseleceğiz.”