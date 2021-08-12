Galatasaray 'ın Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında St. Johnstone'a konuk olduğu maçta kaleyi İsmail Çipe koruyor. İlk maçta penaltıya sebebiyet veren ve kırmızı kart gören Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, İskoçya'ya götürülmedi. Kalenin geçen sezon Kayserispor'da kiralık oynayan İsmail Çipe'ye teslim edileceğini Fatih Terim basın toplantısında açıklamıştı. Sarı Kırmızılı ekiple Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki file bekçisinin kariyerinde 12 Süper Lig maçı bulunuyor. İsmail Çipe kimdir, kaç yaşında? İsmail Çipe nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını derledik.

İsmail Çipe kimdir, kaç yaşında? İsmail Çipe nereli ve hangi takımlarda oynadı?

İsmail Çipe 5 Ocak 1995 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Hatayspor altyapısında futbola başlayan İsmail, 2010 yılında Galatasaray altyapısına transfer edildi. Sarı Kırmızılı ekibin alt yaş gruplarında forma giyen 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

2016'da kiralandığı Bugsaşspor'da 8 maça çıkan İsmail, kalesinde 13 gol gördü ve 2017'de Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. Burada çıktığı 14 maçta 24 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, bir sonraki sezon Tuzlaspor'a gönderildi. İstanbul ekibinde çıktığı 13 maçta kalesinde 12 gol gören İsmail, 2019/20 ve 2020/21 sezonlarını Süper Lig ekibi Kayserispor'da geçirdi.

Lung ve Doğan Alemdar'ın gerisinde kalan 1.97'lik eldiven, 2 sezonda toplam 14 maçta süre aldı ve kalesinde 31 gol gördü.

Galatasaray'da 8 maçta şans bulan İsmail, kalesinde 11 gol gördü. Sarı Kırmızılı ekiple Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan, geçtiğimiz günlerde Taffarel ve Fadıl Koşutan ile çalışmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirmiş, “Taffarel ve Fadıl hocam ile aynı anda çalışma fırsatını bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Her ikisi futbolun kompetan isimleri, bana futbol ve hayata dair çok katkıları olmuştur. Hem Fadıl hocama hem Taffarel hocama sevgim ve saygım sonsuz. Tabii burada özel bir parantez de Fatih hocama... Bana gösterdiği yakın ilgi, aşıladığı özgüvenden dolayı kendisine müteşekkirim.” ifadelerini kullanmıştı.

Muslera'nın en beğendiği kaleci olduğunu vurgulayan İsmail, “Muslera 1 numara... Türk futbolunun ve bütün dünyanın hayranlık duyduğu, hem karakteriyle hem gösterdiği performansla gönüllere taht kuran birisi Fernando Muslera. Benim de her zaman destekçim olduğunu bana hissettiriyor, ara ara konuşmaya devam ediyoruz. Ben onun gibi bir yetenekle çalıştığım için onur duyuyorum. Karşılıklı oynamak da nasip oldu, farklı duygular hissettim. Onun gibi bir tecrübeye karşı oynamak ayrı bir keyifti. Kendisine bana gösterdiği ağabeylikten ve desteğinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun gibisi Türkiye’ye nadir gelir diye düşünüyorum” demişti.



