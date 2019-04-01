İsmail Can Yerinde bırakıyor mu?

Bu sezon turnuvalarda üstün bir performans sergileyen ve Futbolist takımıyla başarıdan başarıya koşan Profesyonel FIFA oyuncusu İsmail Can Yerinde (ISOPOWER), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şok etti.

İsmail sosyal medya hesabından, "Bu seneden itibaren Profesyonel FIFA kariyerime ara verme kararı aldım. Kafamda başka planlar var yakında uzun bir açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı. Bunun daha şoku atlatılamadan Futbolist cephesinden bu tweetin altına bir açıklama geldi ve şu ifadeler yer aldı:

"Kulüp felsefesi ve genel iş ahlakına uyumsuz davranışları sebebi ile profesyonel esporcumuz İsmail Can Yerinde ile sözleşmemiz karşılıklı olarak askıya alınmıştır. Yoluna FIFA dışında devam etme kararı alan @isopowerr aksi bir karar çıkana kadar maçlarda oynatılmayacaktır."

Bu ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bu olayın '1 Nisan' şakası olabileceği belirtiliyor.