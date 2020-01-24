İsmail Akçay’ın ismi ölümsüzleşiyor

78 yıllık hayatında maratonda sekiz Türkiye şampiyonluğu, dört Balkan şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği, bir olimpiyat dördüncülüğü, sekiz uluslararası yarışmada birinciliğin yanı sıra sayısız ikincilik ve üçüncülük elde eden Balıkesirli Milli Atlet İsmail Akçay’ın ismi, İzmir’de yapılan bir spor salonuna veriliyor. İsminin spor salonuna verilmesinden büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Milli Atlet İsmail Akçay, bu güne kadar 25 ülkede 160 bin kilometre koşarak bu onuru hak ettiğini ifade etti.

Milli Atlet İsmail Akçay, 1968 yılında Meksika Olimpiyatları’nda bitiş çizgisini geçerken çekilen fotoğrafından esinlenilerek yapılan heykeldeki pozun aynısını 52 yıl sonra yeniden verdi. İsmail Akçay yarın İzmir’de yapılacak açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından davet edildiğini söyledi.