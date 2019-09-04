İsmail Akçay için 8 Eylül’de koşacaklar

Bu yıl 11. kez koşulacak geleneksel İsmail Akçay Yol Koşusu'nun basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Balıkesir Altı Eylül Belediyesi'nin efsane atlet İsmail Akçay adına düzenlediği geleneksel 'İsmail Akçay 11. Yol Koşusu'nun basın toplantısı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Ataköy'de bulunan Olimpiyatevi'nde gerçekleşti. Organizasyon tanıtım ve basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Celalettin Deniztoker, Altı Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve İsmail Akçay katıldı.

1968 Meksika Olimpiyatları'nda maraton dalında 4. olan İsmail Akçay adına 11.'si 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek yarışma ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgileri ise Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Koordinatörü ve Yarış Organizasyon Komitesi Başkanı eski milli atlet Necdet Ayaz verdi.

Organizasyon hakkında kısa bilgiler aktaran Hasan Avcı, "Genel Klasman'da ilk 6'ya giren kadın ve erkek sporcular ile erkeklerde 14, kadınlarda 10 yaş kategorisinde başarı elde edenler olmak üzere 86 atletimizi ödüllendireceğiz. Bu yılki katılımın 600 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Her yıl ilginin giderek arttığı bu yarışmamıza 2014'te 145 sporcu katılmışken, 2015'te 272, 2016'da 280, 2017'de 392 ve geçen sene de 550 sporcu katılmıştır" ifadelerini kullandı.

Eski milli atlet İsmail Akçay ise kendisine gösterilen bu ilgiden çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İHA