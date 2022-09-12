Medipol Başakşehir ile bugün ligin zirvesini yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Beşiktaş ’ta teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularına önemli uyarılar yaptı.

Skorer'in haberine göre; Özellikle rakibin savunma yönüyle ilgili olarak uyarılarda bulunan Ismael, ligin gol yemeyen ekiplerinden biri olan ve geçiş oyunuyla sıkıntılar yaratan Başakşehir’in taktiksel kurgusu üzerinde durdu. Fransız teknik adam, kontrollü oynamaları gerektiğini de takımına aktardı.

Beşiktaş’ın en önemli gücünün hücum hattı olduğunu söyleyen Valerien Ismael’in bu nedenle, bireysellikten çok takım halinde hareket etmeye vurgu yaptı. Başakşehir’in ceza sahasında takım halinde planlara uyarak hareket edilmesi gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, herkesi tek tek uyardı.

Dele Alli, Josef de Souza ve Ghezzal gibi önemli isimlerin eksikliğini mevcut oyuncular içerisinden çözmeye çalışan siyah-beyazlı antrenör, orta sahanın da üzerinde durdu. Gedson ve Salih Uçan ile özel olarak görüşen Valerien Ismael, oyunun savunma yönüne dikkat çekti.