Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş , sahasında Trabzonspor 'la 2-2 berabere kalırken eleştiri okları da Valerien Ismael'e dönmüştü.

Sergen Yalçın tezahüratı

Mücadelenin sona ermesinin ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Fransız Teknik Direktör Ismael'i istifaya çağırdı ve eski Teknik Direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunmuştu.









Sistem beğenilmedi

Valerien Ismael'in Beşiktaş'ta oynattığı yoğun baskı ve uzun topa dayalı sistemin de taraftarlar tarafından beğenilmemesi ve istenilen sonuçların gelmemesi de eleştirilerin dozunu artırdı.

Dele Alli tercihi tartışıldı

Ismael, sakatlığı olmadığı sürece tercihini hep bu futbolcudan yana kullandı. 5 maça çıkan futbolcu, sadece Ankaragücü karşılaşmasında bir gol atabildi. Dele Alli’yi kazanmak isteyen siyah-beyazlıların teknik direktörü, diğerlerini kaybetti.

İç saha sorunu

Siyah-beyazlılar, kendi sahasında oynadığı üç maçtan sadece bir puan çıkardı. Trabzonspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan takım, Başakşehir’e boyun eğdi. Bu maçlarda da hep seyirci müdahalesiyle değişiklik yaptığı söylendi.









Ismael'den kritik karar

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından taraftar ve camiadan daha fazla eleştiri almaya başlayan teknik direktör Valerien İsmael'in, Hatayspor deplasmanında kadroda köklü bir değişime hazırlandığı öğrenildi. Bu haftaya kadar sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belli olan Fransız hocanın, kale ve savunma dörtlüsü dışında kalan mevkililerde revizyona gitmeyi planladığı belirtildi.

Maç gününe kadar açıklama yok

İsmael'in bugünden itibaren başlayacak çalışmalarda orta saha üçlüsü, kanatlar ve santrfor için performanslarını beğendiği isimlere forma vereceği ayrıca 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini deneyeceği kaydedildi. Oyuncuların çalışma temposu ve hırslarını artırmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, talebelerine ilk 11'de olup olmayacaklarını maç gününe kadar söylemeyeceği de ifade edildi.

Cenk tosun ihtimali oldukça yüksek

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'un sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun dışında formsuz Dele Alli, Josef ve sakatlıktan yeni çıkan N'Koudou'nun da forması garanti altında değil. Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Trabzonspor maçında sonradan oyuna girip golünü atan Cenk Tosun'un da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Carew'e ev hapsi

Beşiktaş'ın eski golcülerinden John Carew'in başı vergi kaçakçılığı iddiası nedeniyle derde girdi. Açılan soruşturmanın ardından savcılık 43 yaşındaki eski futbolcuya ciddi vergi yolsuzluğundan suçlamada bulundu. 2014-17 yılları arasında ihmalkarlığı olduğunu kabul eden Carew, 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına itiraz etti. Toplamda 30 milyon Euro'luk servetini gizlediği konuşulan Carew'in, 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi. (Sabah)







