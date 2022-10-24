Ismael için kritik sınav

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta mücadelesinde bu akşam Hatayspor’a konuk olacak Beşiktaş ’ta bu müsabaka, teknik direktör Valerien Ismael için kritik önem taşıyor. Trabzonspor karşılaşmasının 2-2 sona ermesinin ardından Vodafone Park’ta yer alan binlerce taraftarın istifaya davet ettiği Fransız çalıştırıcı, bu akşamki Hatayspor karşılaşmasını kazanıp kredisini artırmak istiyor. Ligde pazar günü Ümraniyespor’la Dolmabahçe’de oynanacak müsabakaya eli güçlü bir şekilde çıkmak isteyen Ismael, dominant bir futbol ve net bir skorla Hatay’dan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Yönetim arkasında ama...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın her fırsatta destek açıklaması yaptığı Fransız hoca, eğer takımıyla bu akşam Hatayspor karşısından galibiyet dışı bir sonuçla ayrılırsa taraftarın tepkisinin artması bekleniyor.



