Isla’nın tedavisine başlandı

Fenerbahçe'de dün oynanan Galatasaray maçı sonrası takımın büyük çoğunluğu izin yaparken, karşılaşmada forma giymeyen futbolcular ise çalışmalarına devam etti. İdmanda Hasan, Adil, Oytun, Sadık, Mevlüt, Zajc, Serdar, Tolgay, Abdullah ve u21 takımından 8 oyuncu yer aldı.

Öte yandan dün uzun süre sonra formasına kavuşan ancak üst baldırına aldığı darbe sonucunda mücadeleyi tamamlayamayan Mauricio Isla'nın da durumu netlik kazandı. Şilili futbolcunun adalelerinde herhangi bir yırtık bulunmadığı ancak darbeyi bağlı sorun olduğu, bu nedenle de tedavisine hemen başlandığı öğrenildi.

Yusuf Dursun / Fanatik