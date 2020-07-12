İsla’nın eşinden çarpıcı sözler

Fenerbahçe ile biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılan Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Türkiye'den ayrıldığı için üzgün olmadığını söyledi. Caldirola, “Beni ülkeye bağlayacak herhangi bir şey yoktu. O yüzden ayrılmak benim için zor olmadı, çok mutluyum. Türkiye'de annelik deneyimini yaşamak en güzel şeydi. Hamileliğimi yaşadım, yeni bir annenin tecrübesini gördüm. Bu benim yanıma aldığım en güzel anı oldu. Bir de baklavayı çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.