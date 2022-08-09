5. İslami Dayanışma Oyunları, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek. Programın açılış töreni, bugün saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende, dünyaca ünlü müzisyen Maher Zain konser verecek.

Bayrağı şampiyonlar getirecek

Daha sonra, hafızalarda yer edecek video mapping, drone ve ışık gösterilerine sahne olacak açılış seremonisini gerçekleşecek. Her biri ülkemizi dünyada gururla temsil eden sporcularımız Hülya Şenyurt, Nur Tatar, Yasemin Adar, Merve Çoban, Halil Mutlu, Servet Tazegül ve Mehmet Akif Pirim, İslami Dayanışma Spor Federasyonu’nun bayrağını getirecek. Ardından 37 yıl önce, 8 Mayıs 1985’te kurulan İslami Dayanışma Spor Federasyonu’nun bayrağının göndere çekilmesi gerçekleştirilecek. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yarışacak tüm sporcular adına paralimpik okçu Öznur Cüre ve hakemler adına bisiklet hakemi Serkan Karademir yemin edecek.