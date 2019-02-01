Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani, sezon başından bu yana yalnızca 4 kez fileleri sarsarak büyük hayak kırıklığı yaratmıştı.

Sarı Lacivertliler'de adeta istenmeyen adam hâline gelen Cezayirli golcünün devre arasında gönderileceği öne sürülse de 30 yaşındaki santrfor takımda kalmıştı. Portekiz basını ise konuyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

O Jogo gazetesinin edindiği bilgilere göre İspanyol ekibi Slimani, transfer döneminin son günlerinde Real Betis'in kapısından dönerken bu duruma Fenerbahçe yönetimi sebep oldu.

Haberde golcü oyuncunun Betis'e yalnızca bir adım uzaklıkta olduğu ancak Sarı Lacivertli yönetimin bir son dakika kararıyla yıldız ismin gidişini engellediği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler