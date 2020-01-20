Islam Slimani'nin PSG'ye attığı golü izle!

2019-20 Ligue 1 sezonunun 20. haftasında AS Monaco, Paris Saint-Germain’e konuk oldu. Konuk ekip 3-2 gerideyken Cezayirli forvet Islam Slimani 75. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. Iste Slimani’nin golünün değişik açılardan yakın çekimi..

20 Ocak 2020, Pazartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Islam Slimani'nin PSG'ye attığı golü izle!

Parc des Princes'te oynanan karşılaşma gol düellosu şeklinde geçti ve maç 3-3 sonuçlandı.

Karşılaşmada PSG Neymar ile 3. dakikada öne geçerken 7. dakikada Gelson Martins ile 13. dakikada Ben Yedder Monaco'yu öne geçirdi. 24'de Ballo'nun kendi kalesine attığı gol ve Neymar'ın 42'deki penaltısı ile bu kez PSG öne geçti ve ilk yarı 3-2 PSG üstünlüğü ile sonuçlandı.

SLIMANI SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin 70. dakikasında Islam Slimani'nin golüyle maça yeniden denge geldi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuçsuz kaldı ve maç 3-3 sonuçlandı.

Bu sonucun ardında PSG 46 puana yükselerek 7 maç sonra puan kaybetti. Monaco ise 32 puana yükseldi.

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