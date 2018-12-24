Islam Slimani yokları oynuyor! 1 yılda 2 gol atabildi

Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi.

24 Aralık 2018, Pazartesi 22:47
- A +
Islam Slimani yokları oynuyor! 1 yılda 2 gol atabildi

Fenerbahçe’nin sezon başında İngiltere ekibi Leicester City’den kiraladığı forvet oyuncusu Islam Slimani bekleneni veremedi. 2018 yılı içerisinde Premier Lig ve Süper Lig’de toplamda 2 gol atan Slimani vasatın altında kaldı.

2018 yılındaki ilk golünü Ocak ayında Premier Lig’de Leicester City formasıyla Huddersfield’a karşı gol atan Slimani, bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla Kayserispor karşısında takımının ikinci golünü atmıştı.

Slimani, sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken, taraftarların da tepkisine maruz kalmıştı. Cezayirli futbolcu, Süper Lig’de devre arasına girilmesi itibariyle lig statüsünde 2018 yılında sadece 2 gol atabildi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.