Islam Slimani yokları oynuyor! 1 yılda 2 gol atabildi

Fenerbahçe’nin sezon başında İngiltere ekibi Leicester City’den kiraladığı forvet oyuncusu Islam Slimani bekleneni veremedi. 2018 yılı içerisinde Premier Lig ve Süper Lig’de toplamda 2 gol atan Slimani vasatın altında kaldı.
2018 yılındaki ilk golünü Ocak ayında Premier Lig’de Leicester City formasıyla Huddersfield’a karşı gol atan Slimani, bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla Kayserispor karşısında takımının ikinci golünü atmıştı.
Slimani, sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken, taraftarların da tepkisine maruz kalmıştı. Cezayirli futbolcu, Süper Lig’de devre arasına girilmesi itibariyle lig statüsünde 2018 yılında sadece 2 gol atabildi.