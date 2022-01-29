Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Cezayirli santrafor Islam Slimani'nin Portekiz ekiplerinden Sporting'e transfer olacağı iddia edilmişti.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Lyon, Islam Slimani'nin transferi için Sporting ile anlaşmaya vardı ancak Cezayirli futbolcu, kendisine yapılan teklifi kabul etmedi.

Şu anda Lyon'da mutlu olan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemeyen futbolcuyu, Lyon'un da ayrılması yönünde zorlamayacağı belirtilenler arasında yer alıyor.

Bir dönem Fenerbahçe 'de de kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu, sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den Lyon'a transfer olmuştu. Fransız ekibiyle 16 maça çıkan Slimani 16 maçta, 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.







