Islam Slimani Sporting’i istiyor

Leicester ve Newcastle maceralarının ardından Fenerbahçe’de de hayal kırıklığı yaratan ve dibe vuran Cezayirli forvet, kendini yeni sezona hazırlıyor. Tecrübeli oyuncunun hayali, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığı Sporting Lizbon’a geri dönmek.

Portekiz ekibinin de Slimani’yi kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Sporting, Slimani’nin maaşında indirime gitmesi ya da bir bölümünün Leicester tarafından karşılanması halinde transferi gerçekleştirebilir.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fenerbahçe taraftarından 'Fener Ol' kampanyasına büyük ilgi