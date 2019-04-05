Islam Slimani Sporting’i istiyor

Fenerbahçe’de de hayal kırıklığı yaratan ve dibe vuran Islam Slimani, en parlak dönemini yaşadığı Sporting Lizbon’a dönmek istiyor.

05 Nisan 2019, Cuma 06:01
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Islam Slimani Sporting’i istiyor

Leicester ve Newcastle maceralarının ardından Fenerbahçe’de de hayal kırıklığı yaratan ve dibe vuran Cezayirli forvet, kendini yeni sezona hazırlıyor. Tecrübeli oyuncunun hayali, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığı Sporting Lizbon’a geri dönmek.

Portekiz ekibinin de Slimani’yi kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Sporting, Slimani’nin maaşında indirime gitmesi ya da bir bölümünün Leicester tarafından karşılanması halinde transferi gerçekleştirebilir.

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