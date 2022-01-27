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Islam Slimani Sporting'e transfer oluyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Cezayirli santrafor Islam Slimani eski takımına geri dönüyor. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen futbolcunun, Portekiz ekiplerinden Sporting'e transfer olmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

27 Ocak 2022, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
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Islam Slimani Sporting'e transfer oluyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Cezayirli santrafor Islam Slimani eski takımına geri dönüyor.

A Bola'da yer alan habere göre Islam Slimani, Ruben Amorim yönetimindeki Sporting'e transfer olmaya çok yakın. Cezayirli golcü, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Portekiz ekibine kiralanacak.

Daha önce 2013-2016 yılları arasında Spoerting'te forma giyen Slimani, bir dönem Fenerbahçe 'de de kiralık olarak forma giymişti.

Sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den Lyon'a transfer olan futbolcu, bu sezon 16 maçta, 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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