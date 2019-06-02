Islam Slimani hakkında flaş açıklama: 'Ona çok güveniyorum'

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den büyük ümitlerle kiraladığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, ülkesi Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmişti. Bu sezon 25 maçta yalnızca 5 gol atabilen 30 yaşındaki santrforun milli takıma seçilmesi herkeste büyük şaşkınlık yaratırken konuyla ilgili olarak Cezayir'in hocası Djamel Belmadi'den bir açıklama geldi.

Turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belmadi, Slimani tercihiyle ilgili olarak "Kendisiyle iletişimimi hiç koparmadım. Slimani, diğer forvetimiz Baghdad Bounedjah'a göre farklı stilde bir oyuncu. Şubat'tan beri oynamadığı doğru ama o, gözde çıkarılabilecek biri değil. Islam, çok tecrübeli ve bu da benim için değerli. Ona olan güvenim çok fazla. Belki zor bir dönemden geçmiş olabilir ama şu an çok motive. Turnuvada bize faydalı olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler