İslam Slimani defanslarla yarışıyor

Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın derlediği bilgilere göre; Fenerbahçe'nin gol umudu olarak kadrosuna kattığı İslam Slimani performansıyla saç baş yolduruyor. Cezayirli oyuncu, bu sezon sadece 1 kez (Kayseri maçı) fileleri havalandırırken, Süper Lig'deki 12 defans oyuncusu, gol sayısında İslam Slimani'yi geçti. Bu mevkide görev yapan 20 isim de gol sayısında Cezayirli'yi yakalamış durumda. Girdiği gol pozisyonlarını gole çevirme değerinde ligde son sırada bulunan Slimani, rakip kaleye attığı şut sayısında ise tüm oyuncular arasında 11, forvetler arasında 5. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasındaki Kasımpaşalı Diagne 45 şutta 16 gol bulurken, 2. sırada yer alan Trabzonsporlu Rodallega 44 şutta 6 gole ulaştı.

100 POZİSYONUN 96'SINI KAÇIRDI

AVRUPA'NIN 5 büyük liginde toplam 37 savunmacı Slimani'den daha fazla gol atarken, 135 oyuncu ise aynı gol sayısına sahip. Son olarak Kasımpaşa maçında isabetli şut atamayan Slimani, bu sezon girdiği 100 pozisyonun 96'sını kaçırırken, yüzde 4'lük yüzde ile son sırada yer aldı. Cezayirli, Türkiye dahil 6 ligde 1 gol atmış olan 966 isim arasında gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinde sadece 2 ismi geride bırakabildi. (Valencia-Rodrigo %3, Cucho Hernandez-Huesca %3).

HAKEME GÖRE; CEZA SAHASI İHLALİ

F.BAHÇE-KASIMPAŞA maçında tartışılan penaltı kararı için hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yazdığı rapor ortaya çıktı. Uğurlu'nun; "Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest atış verdim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hakemin raporunda Fenerbahçeli oyuncuların ihlalinden bahsetmemesi, kural hatası iddialarını da taca çıkardı. Kural hatası iddiasıyla TFF'ye başvurulması halinde MHK, hakem Uğurlu'nun yazdığı raporu dikkate alacak.