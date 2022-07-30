Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenecek İslam Oyunları’nda en dikkat çeken hamlelerden biri de bisiklet sporu için inşa edilmiş tesisler. Birkaç gün sonra açılışı yapılacak olan Konya Olimpik Tesisleri ile ilgili ‘Velodrom mu, Veledrom mu?’ tartışmaları baş gösterdi.

Bisiklet dünyasının büyük kısmı, ‘Velodrom’ ifadesinin doğru kullanım olduğunu, kökenin ‘Velo’ (Fransızca bisiklet anlamında) kelimesi olduğunu savunuyor. Türk dil kurumu ise ‘Veledrom’ haliyle doğru kullanım olduğuna kaynaklarında yer veriyor. Konya’da bugüne dek inşa edilmiş en görkemli tesislerden biri olması nedeniyle ekstra özen gösterilen yarış pistinin İslam Oyunları esnasında ‘Velodrom’ olarak mı yoksa ‘Veledrom’ ifadesiyle mi kullanılacağı merak ediliyor.

Fanatik’in notu: Resmi bir açıklama gelene dek, TDK’da belirtildiği şekilde haberlerimizde ‘Veledrom’ ifadesini kullanacağız.