Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekibin tek golünü 6'ncı dakikada Ufuk Akyol kaydetti.

Fenerbahçe’nin sağ beki Isla, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, “Yorgundan ziyade üzgünüm. Ataklar yaptık ama sonuç çıkarmakta üretken değildik. Üzüldük daha fazla ileri gittik ve işi bitirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik. Fiziksel olarak hiçbir sıkıntım yok iyiyim. Sadece çok üzgünüm onu hissediyorum. Karşı takımın kalesine çok defa gittik ama kişisel olarak şunu söyleyeceğim, daha iyi ortalar kesebilirdim, atakları sonuca götüremedik” diye konuştu.

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