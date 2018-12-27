Ülkesinde basının büyük ilgi gösterdiği “Huaso (Köylü)” lakaplı oyuncu yaptığı açıklamada, “Acı bir tatil. Çünkü iyi şeyler yapamadık. Çok fazla haklı suçlama var. Çünkü önemli takımlarda oynamış deneyimli oyunculardan oluşan bir takımız. Ancak üst üste iki maç kazanmayı beceremedik. Düşmemek için oynamak için bizim için hüzün verici” sözlerini kullandı.

“Başkan takımda kalmam için ikna etti”

Sezon başında ayrılmaya çok yakın olduğunu itiraf Isla, az daha eski takımı Universidad Chile’ye transfer olacağını itiraf etti. Isla, "Birkaç ay önce durum farklıydı. Çünkü oynamıyordum. Yeni teknik direktörle işler değişti. Ayrıca LaU ile konuşmalarım oldu, İspanya ve Meksika'dan takımlarla da görüştüm. Spor direktörü ve başkanla konuşup şimdilik kalmaya karar verdim. Ardından her zaman olduğu gibi çalıştım ve formamı geri aldım” dedi.

“Zirveden uzaktayız ama ben rahatım”

Yaşanan krize rağmen kendisini İstanbul’da rahat ve mutlu hissettiğini söyleyen Usla, “Sözleşmemin bir yılı daha var. İstediğim her şeye sahibim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Belki Türkiye liginin zirvesinden uzaktayız ama herkesin olmak istediği bir takımdayım, kendimi rahat hissediyorum” ifadelerini kullandı.