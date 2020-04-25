Isla ve ailesi karantinadan çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Isla, yurt dışından döndükten sonra Güngören'deki bir yurtta karantina altındaydı. Isla ve ailesi dün karantinadan çıktı.

25 Nisan 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Isla ve ailesi karantinadan çıktı

Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı. Geçen hafta Şili’den dönen ve İstanbul Güngören’deki KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için 4 gün önce yanlarına giden Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla, dünkü sağlık kontrollerinin ardından gerekli belgeleri de imzaladıktan sonra ailesiyle birlikte yurttan ayrıldı. Isla ailesi, evlerinden de 14 gün boyunca dışarı çıkmayacaklar.

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