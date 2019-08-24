Isla neden sakatlandı? İşte sebebi

Fenerbahçe'nin sağ beki Isla’nın sakatlanmasının temel sebebi zorlanma...

Milli takım maçlarıyla yaz ayını geçiren futbolcu, kısa bir dinlenme sürecinin ardından takıma katıldı. Hazırlık kampındaki yüklemeleri tam olarak alamayan Isla, AUDI Cup’ın ardından lig mücadelesiyle yıprandı. Teknik heyet özellikle yorgunluğa bağlı sakatlıkların önüne geçmeye çalışıyor. Ersun Yanal genel anlamda bunda başarılı olsa da, Isla’nın lig bitimiyle milli takım serüveni ve devamında takıma dahil olması sakatlığa davetiye çıkardı.

Sakatlıkları bulunan Serdar ve Tolgay ise iyileşti. Takımla çalışan bu iki isim, görev verildiği taktirde forma giyebilecek. Ancak bu iki ismin de Başakşehir karşısında kulübede maça başlayacağı belirtildi. (Skorer)