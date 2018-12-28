İsla: Düşmemek için oynamak acı verici

Şili basınına bir röportaj veren Isla, tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım olmalarına rağmen üst üste iki maç kazanmayı beceremediklerini vurgulayarak, “Düşmemek için oynamak bizim için hüzün verici” yorumunda bulundu. Isla, “Acı bir tatil. Çünkü iyi şeyler yapamadık. Çok fazla haklı suçlama var” dedi. Şilili savunmacı, sezon başında takımdan ayrılma noktasına geldiğini de itiraf etti. Isla, “Birkaç ay önce durum farklıydı. Çünkü oynamıyordum. Şili, Meksika ve İspanya’dan takımlarla görüştüm. Ama yeni teknik direktörle işler değişti. Sportif direktör ve başkanla konuşup şimdilik kalmaya karar verdim. Ardından her zaman olduğu gibi çalıştım ve formamı geri aldım” dedi. (Türkiye Gazetesi)