Isla: Çok önemli bir karşılaşmaydı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Moses'ın 58. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 3 maça taşıdı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Isla, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Şilili futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Çok önemli bir karşılaşmaydı, bunun bilincinde çıktık. Rakibimiz ligde kalma ve düşme arasında gidip gelen bir haldeydi, bizim için de önemliydi, olabildiğince tırmanmak istiyorduk. Çok zor bir sezonun ardından gelen bir maçtı, böyle bir galibiyet oldu."