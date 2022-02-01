İskoçya Championship ekibi Raith Rovers dün akşam David Goodwillie transferini açıkladı.

32 yaşındaki David Goodwillie çok yetenekli bir futbolcu olmasının yanında mahkeme kararıyla "tecavüzcü" damgası da yemiş biri.

Goodwillie, 2011 yılında Dundee United'dan takım arkadaşı David Robertson ile bir kadına tecavüz ettikleri, yaklaşık 6 yıl süren davanın sonucunda kanıtlanmış ve 100 bin sterlin para cezası almıştı. Mahkeme dönemi oynadığı İngiliz takımı Plymouth, Goodwillie'nin sözleşmesini feshetmişti.

İskoçya'ya amatör takım Doune Castle ile dönüş yapıp form tutan David Goodwillie, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Lig 2 (4. kademe) ekiplerinden Clyde ile anlaşmıştı.

Clyde formasıyla 4.5 sezonluk macera (İskoçya 2. Ligi ve İskoçya 1. Ligi) yaşayan Goodwillie, dün akşam İskoçya Championship ekibi Raith Rovers'a imza attı.

Transferin resmen açıklanmasının ardından ülkede sosyal medya yıkıldı; sevinenler olduğu kadar "tecavüzcü" damgası yiyen bir oyuncuyu takımda istemediklerini söyleyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı.

Hürriyet'in haberine göre tepkilere son halka da Raith Rovers kadın Futbol takımının kaptanından geldi. Tyler Rattray, 10 yıldır hizmet verdiği kulüpten, bu transferi gerçekleştirdiği için ayrıldığını açıkladı.

Tyler Rattray açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Böyle biriyle anlaştıkları için 10 yıl gibi uzun süre forma giydiğim takımdan ayrılıyorum. Raith kaptanı olmak güzeldi."

ÜNLÜ YAZAR, SPONSORLUĞUNU ÇEKTİ

Raith Rover sevgisiyle bilinen ve kulübe sponsorluk da yapan İskoç suç romanı yazarı Val McDermid de takımla ilişkisini kestiğini ve sponsorluk anlaşmasından çekildiğini açıkladı.

McDermid açıklamasında; "Goodwillie yaptığı şeyden dolayı hiç pişmanlık duyduğunu söylemedi. Bu yüzden kulübe desteğimi çekiyorum." ifadelerini kullandı.