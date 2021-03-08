İskoçya Ligi’nde daha sezon bitmeden şampiyon belli oldu. Rangers, yaklaşık 10 yıldır devam eden Celtic’in hanedanlığına son verdi ve 2010-11 sezonunun ardından bitime 6 hafta kala, tarihindeki 55. zaferini elde etti. Geçtiğimiz hafta sahasında St.Mirren’i 3-0’la geçen Rangers, dün Celtic’in deplasmanda Dundee United’la 0-0 berabere kalması sonrasında mutlu sona ulaştı. 68 puanlı 2. Celtic’i sonunda yarışta geçen ekibin bu başarısındaki en büyük pay sahibi, Liverpool efsanesi ve 2018’den beri takımın başında olan 40 yaşındaki Steven Gerrard’dı. Gerrard’lı Rangers, ligde 32. maçlar sonrasında 88 puanla zirvede ve bu süreçte 28 galibiyet ile 4 beraberlik elde etti, hiç yenilmedi.

Aslan’ı elediler ve hâlâ Avrupa’dalar

2. ön elemeden başladığı Avrupa Ligi’nde Galatasaray ’ı Play-Off’ta eleyen ve gruplara kalan Mavi-Beyazlılar, Kupa 2’de de şu ana kadar mağlubiyet yaşamadan son 16 turuna kadar yükseldiler.. Bu sezon tek yenilgisini İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde St.Mirren (3-1) alan Gerrard’ın Rangers’ında kalede bir dönem Beşiktaş ’ta da forma giyen 38 yaşındaki Allan McGregor ve orta sahada da Gheorghe Hagi’nin oğlu 22 yaşındaki İanis Hagi de forma giyiyor.