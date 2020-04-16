İskoçya'da alt ligler corona virüsü sebebiyle iptal edildi
İskoçya Profesyonel Futbol Ligi (SPFL), corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig'in (League Two) iptal edildiğini ve liglerde 1. sırada yer alan takımların şampiyon ilan edildiğini resmen açıkladı.
İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig (League Two) iptal edildi.
İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, kulüpler arasında yapılan oylamada liglerin iptali yönünde karar çıktığı belirtildi.
Buna göre, Championship'te Dundee United, League One'da Raith Rovers, League Two'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.
Açıklamada, küme düşecek ve bir üst lige yükselecek takımlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağı kaydedildi.