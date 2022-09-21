İskoçya, Dünya Kupası yoluna taş koyan Ukrayna'yı Hampden Park'ta konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta lider Ukrayna'nın 1 puan gerisinde yer alan İskoçya'da kaptan Andrew Robertson sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor. Robertson'ın yokluğu sonrası TD Steve Clarke 5'li savunma ile devam mı edecek? Yoksa 4'lü savunmaya mı dönecek? Maç öncesi İskoçya tarafında cevabı en çok merak edilen sorulardan biri bu... Diğeri de sağ/sol bek olarak hangi isimlerin forma giyeceği konusu... Robertson'ın yokluğunda Kieran Tierney sol beke mi geçer yoksa, milli takımda oynadığı sol stoperde mi devam eder? Everton'da sezona harika bir giriş yapan Nathan Patterson'ı mı, yoksa Brentford'da iyi işler çıkaran Aaron Hickey'yi mi sağ bekte izleriz? Hickey aslında bir sol bek ama Brentford onu sürekli sağ bekte oynattı ve hiç de sırıtmadı... Cevap bekleyen son soru, aslında İskoçya'da Clarke döneminin en büyük sorularından biri; Scott McTominay'i orta alanda mı yoksa stoperde mi izleyeceğiz? Bu sorular dışında John McGinn, Callum McGregor, Billy Gilmour ve Craig Gordon ilk 11 başlamaya oldukça yakın.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna ise Dünya Kupası yoluna taş koyduğu İskoçya'yı Hampden Park'ta bir kez daha yenmek istiyor! Bundan yaklaşık 3.5 ay önce Artem Dovbyk, Roman Yaremchuk ve Andriy Yarmolenko'nun golleriyle İskoçya'yı 3-1 yenip adlarını Dünya Kupası Elemeleri play-off finaline yazdırmışlardı ancak Cardiff'te Galler'e diş geçiremeyip dışarıda kalmışlardı. As kaleci Heorhiy Bushchan ve kadronun değerli isimlerinden Oleksandr Zinchenko sakat. Savunmadan Eduard Sobol, orta alandan Mykola Shaparenko, hücumdan Artem Besedin gibi tanınmış isimleri de aday kadroda göremiyoruz... Yine de Hampden'daki ilk maçta golleri atan 3 isim ile Everton'dan Vitaliy Mykolenko ve Atalanta'dan Ruslan Malinovskyi kadroda. TD Oleksandr Petrakov; "Eğer Rus birlikleri Kiev’e gelirlerse bir silah alıp şehrimi savunacağım..." sözleri nedeniyle para cezası aldı. Petrakov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı ilk günlerde; "Orduya katılmak için başvurdum ancak yaşım ve fiziksel durumum nedeniyle kabul görmedi..." açıklamasını da yapmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İskoçya'nın son 6 maçta sadece 2 galibiyeti (2B 2M) bulunuyor! Bu 6 maçtan önceki 6 maçın tamamını kazanmışlardı...

- Ukrayna'nın son 5 maçta tek yenilgisi var! (3 galibiyet - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İskoçya kazanır" oldu! %18'lik kesim zorlu maçta İskoçların Ukrayna önünde 3 puana ulaşan taraf olacağını düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.