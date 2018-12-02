İskoçya Lig Kupası Celtic’in

İskoçya Lig Kupası, finalinde Celtic ile Aberdeen, Hampden Park Stadı'nda karşılaştı.

Rakibini 45 5. dakikada İskoç futbolcu Ryan Christie’nin attığı golle 1-0 mağlup eden Celtic, üst üste 3. olmak üzere 18. kez kupanın sahibi oldu.