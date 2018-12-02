İskoçya Lig Kupası Celtic’in

İskoçya Lig Kupası’nı, finalde Aberdeen’i 1-0 yenen Celtic kazandı.

02 Aralık 2018, Pazar 20:41
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İskoçya Lig Kupası Celtic’in

İskoçya Lig Kupası, finalinde Celtic ile Aberdeen, Hampden Park Stadı'nda karşılaştı.

Rakibini 45 5. dakikada İskoç futbolcu Ryan Christie’nin attığı golle 1-0 mağlup eden Celtic, üst üste 3. olmak üzere 18. kez kupanın sahibi oldu.

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