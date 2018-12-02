İskoçya Lig Kupası Celtic’in

İskoçya Lig Kupası, finalinde Celtic ile Aberdeen, Hampden Park Stadı'nda karşılaştı.
Rakibini 45 5. dakikada İskoç futbolcu Ryan Christie’nin attığı golle 1-0 mağlup eden Celtic, üst üste 3. olmak üzere 18. kez kupanın sahibi oldu.
İskoçya Lig Kupası, finalinde Celtic ile Aberdeen, Hampden Park Stadı'nda karşılaştı.
Rakibini 45 5. dakikada İskoç futbolcu Ryan Christie’nin attığı golle 1-0 mağlup eden Celtic, üst üste 3. olmak üzere 18. kez kupanın sahibi oldu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.